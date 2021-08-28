حدث في 8 ساعات | لقاء السيسي وأمير قطر وكل ما تريد معرفته عن امتحانات الدور الثاني للثانوية

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها زيارة الرئيس السيسي للعراق ومقابلة أمير قطر، ودعم المستشفيات الجامعية بـ134 جهاز تنفس صناعي لمواجهة مستجدات كورونا، وقرار عاجل من الأوقاف بإزالة الملصقات في المساجد وفحص المكتبات من إصدرات التطرف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: