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حدث في 8 ساعات | لقاء السيسي وأمير قطر وكل ما تريد معرفته عن امتحانات الدور الثاني للثانوية

07:42 م السبت 28 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات | لقاء السيسي وأمير قطر وكل ما تريد معرفته عن امتحانات الدور الثاني للثانوية

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها زيارة الرئيس السيسي للعراق ومقابلة أمير قطر، ودعم المستشفيات الجامعية بـ134 جهاز تنفس صناعي لمواجهة مستجدات كورونا، وقرار عاجل من الأوقاف بإزالة الملصقات في المساجد وفحص المكتبات من إصدرات التطرف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس التمويل العقاري المتحف المصري بالتحرير المساجد مرض السكر وزارة الصحة شارع السودان خالد عبدالغفار وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس السيسي قطر امتحانات الدور الثاني للثانوية

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