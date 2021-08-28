"المطاعم السياحية" تطالب أعضاء الغرفة بسرعة التسجيل بهيئة سلامة الغذاء قبل هذا الموعد

كتب- يوسف عفيفي:

طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة بسرعة تسجيل منشآتها ضمن منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل انتهاء المهلة المحددة للتسجيل يوم 22 نوفمبر2021، وذلك تفادياً لصدور قرار بحظر المنشأة من التعامل في المواد الغذائية.

وبحسب بيان، نجحت الغرفة من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مد المهلة التي حددتها الهيئة لتقدم المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية بطلبات للحصول على تراخيص لتداول العذاء، وفقاً للقرارات التنظيمية للهيئة والتي منحتها سلطة إصدار تراخيص المنشآت والمطاعم السياحية والفندقية لتداول الغذاء من 22 مايو 2021 إلى 22 نوفمبر 2021.

وقال عادل المصري رئيس الغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة نجحت أيضا في الحصول على قرار من الهيئة، بمنح أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تخفيضاً بنسبة 50% من قيمة الرسوم التي قررتها الهيئة للمعاينة ومنح التراخيص من قبلها للمنشآت والمطاعم السياحية لتداول الغذاء، وفقا لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة كاستثناء ولفترة ستة أشهر تبدأ من أول يوليو الماضي وحتى نهاية 2021.

وناشد المنشآت والمطاعم السياحية، باستثمار هذه المهلة والتخفيض في قيمة رسوم المعاينات وسرعة إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص، والذي يستوجب بعده البدء في توفيق الأوضاع وتنفيذ تعديلات في مطابخ المنشآت والمطاعم، إلى جانب الرسوم المقررة وغيرها من إجراءات.

وشدد المصري، على كافة المنشآت والمطاعم السياحية، سرعة التواصل مع الجهاز التنفيذى للهيئة لاستكمال إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء، وكذلك التعاون التام مع مفتشي الهيئة أثناء الزيارات الرقابية التي تقوم بها لتلك المنشآت.

وأشار إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2017، قد منح الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الصلاحية فيما يخص بالرقابة على تداول الغذاء، وإنه في هذا الإطار أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 12 لسنة 2020 المنشور بالوقائع الرسمية المصرية بتاريخ 22 نوفمبر 2020، والاستدراك الذي نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بشأن نظام حصول المنشآت السياحية والفندقية على ترخيص تداول الغذاء، الذي صدر في ضوء تنفيذ المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019، وما تتضمنه القرار رقم 12 لسنة 2020، في مادته الأولى (بحظر تداول الغذاء في المنشآت السياحة والفندقية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة)، ووضعت اشتراطات وقواعد فنية وإنشائية وهندسية لمنح هذه التراخيص.

وكانت الغرفة قد تلقت خطابا من الدكتور ايهاب مراد، القائم بأعمال وكيل أول الوزارة المدير التنفيذي للهيئة، أكد فيه أن الهيئة تدعو المنشآت التابعة للغرفة التقدم بطلباتها للبدء في إجراءات الحصول على ترخيص تداول الغذاء قبل انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة لها ومدتها 6 أشهر تنتهي في 22 نوفمبر 2021، مع التأكيد على أن هذه المدة لا يمكن مدها مرة أخرى.