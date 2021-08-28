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جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة لمتابعة انتظام الحركة

06:29 م السبت 28 أغسطس 2021
جولة مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة لمتابعة انتظام الحركة

وزير الطيران المدني محمد منار

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، خلال جولة مفاجئة اليوم السبت، مبنيي الركاب رقمَي ٢ و٣ بمطار القاهرة الدولي، رافقه خلالها المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية؛ لمتابعة انتظامية حركة التشغيل، التي تشهد كثافة خلال الفترة الصباحية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية.

وتابع وزير الطيران المدني خط سير الركاب بداية من دخول المطار، وحتى إنهاء إجراءات سفرهم، مرورًا بكاونترات المحطة والجوازات، ومنطقة تجميع الحقائب، وكذا الأسواق الحرة، واستراحات الخدمة المميزة ونقاط التأمين المختلفة ومكتب الحجر الصحي.. وغيرها.

ووجّه وزير الطيران المدني بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمسافرين، واستمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات العاملة بالمطار؛ للتعامل مع كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة، بتسيير عدد كبير من شركات الطيران العالمية والمصرية رحلات من وإلى وعبر مطار القاهرة المحوري؛ مما يعكس الثقة في التزام المطارات المصرية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

محمد منار وزير الطيران المدني الطيران المدني جولة مفاجئة مطار القاهرة

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