"محلية النواب" تحسم الجدل بشأن إجبار المواطن على دفع رسوم ركن سيارته أمام منزله

كتب- نشأت علي:

شهدت الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، مع إعلان بدء تطبيقه رسميًّا، حيث تردد إجبار المواطن على دفع رسوم تصل إلى ٣٠٠ جنيه شهريًّا مقابل ركن سيارته أمام منزله.

ونفى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما تردد من شائعات بشأن إجبار المواطن بقانون السايس الجديد، على دفع رسوم لانتظار السيارات أمام المسكن، مؤكدًا أن القانون لم ينص على ذلك إطلاقًا، وأنه لم يهدف إلى ذلك من الأساس.

وأضاف درويش، في تصريح أدلى به اليوم السبت، أن القانون يستهدف في الأصل كما هو واضح من اسمه، تنظيم ساحات انتظار السيارات؛ ما يعني تنظيم الساحات الحالية بالشوارع العامة والتي يسيطر عليها بعض الأشخاص دون سند قانوني ويفرضون على المواطن إتاوة مقابل انتظار السيارة.

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في ما يخص إعلان بعض المسؤولين بالأحياء عن بدء التعاقد مع شركات للقيام بدور السايس، وتحديد قيمة الانتظار تطبيقًا للقانون في مختلف الشوارع، أن لجنة الإدارة المحلية ستراجع تلك التصريحات غير المسؤولة وتحاسب المخطئ بشأنها، وكذلك وسائل الإعلام، وذلك خلال عدة اجتماعات ستعقدها اللجنة في دور الانعقاد المقبل لدراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون؛ بهدف التوصل إلى تطبيق صحيح القانون وتحقيق الهدف منه.

وأكد درويش أن هذا هو دور اللجنة في متابعة الأثر التشريعي لتطبيق القوانين، والتأكد من تحقيق الهدف من إقرارها.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن هذا القانون ليس جديدًا؛ بل يتم تطبيقه في دول عديدة من خلال إسناده إلى شركات متخصصة.