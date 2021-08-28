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السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون في بغداد

04:36 م السبت 28 أغسطس 2021
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كتب- محمد نصار:

صرح السفير هشام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسي في أعمال قمة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

عبدالفتاح السيسي إيمانويل ماكرون بغداد السيسي

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