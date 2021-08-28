وزير القوى العاملة يشهد ختام أول تدريب مهني في مجال الفندقة مجانا بالأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، ختام فعاليات أول تدريب مهني من نوعه في مجال الفندقة الشاملة مجانا للشباب والفتيات بمدينة الأقصر، والذي استمر لمدة 6 أسابيع "أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر"، وذلك على أعمال الطهى والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي.

وبحسب بيان اليوم، يواصل الوزير جولاته الميدانية لمحافظة الأقصر في إطار المبادرة الوطنية "حياة كريمة" للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" لدعم البرنامج التدريبي من صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، لتدريب الشباب والفتيات علي الفندقة.

وشهد ختام الفعاليات برافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر، وآمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، وشريف الأمين نائب المدير العام للمنتجع.

وسلم سعفان، وبرافين شهادات التخرج الرسمية لخريجي الدورة التدريبية الفندقية الشاملة الأولى في مجالات خبراتهم التي تدربوا عليها ، فضلا عن قيام الوزارة بإعطائهم الأولوية لتيسير مشاركتهم في قطاعات السياحة في الأقصر، وأسوان، والغردقة، ومناطق البحر الأحمر.

وضمت الدورة 20 متدربًا من الشباب، وتتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا وبلغت نسبة النساء 50%، من الحاصلين على مؤهل عال أو متوسط من قرى مبادرة "حياة كريمة"، وقد تم ذلك بفضل آلية التمويل الإستراتيجية التي يقدمها البرنامج المصري الإيطالي لتبادل الديون.

ونوه سعفان، إلى أنه ما لفت نظره في المتدربين أنهم من حملة المؤهلات العليا المختلفة، تخلوا عن مؤهلاتهم في سبيل تعلم تلك المهن التي تلبي طموحاتهم وبلوغهم أمالهم، رغبة وحبا في امتهانها، فالعمل هو شرف وواجب، له مسؤوليات يجب تأديتها للتميز فيه.

ودعا الوزير، الفتيات من المتدربات، إلى ضرورة نقل التدريب والثقافة التي تعملوها في البرنامج إلى ذويهم وأقاربهم، لتشجيعهم للخوض في تلك التجربة والوصول إلى هذا التحدي، مؤكدا أن الوزارة تستعد حاليا لتدريب الفتيات على العديد من المهن التي يمكن القيام بها من المنزل دون الحاجة للتواجد في أماكن عمل، حتى تعين مجتمعها في خططه نحو التقدم والتطوير والتنمية.

وكلف الوزير مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، بتجهيز المطبخ الموجود في مركز التدريب المهني بحي الكوثر بسوهاج، بأحدث الأجهزة والمعدات على غرار ماهو موجود في فندق هيلتون والفنادق العالمية، حتى يتسنى للشباب التدريب في نفس جو العمل فيها وتقديم الأفضل لهم، وكذلك إدراج التدريب على مهارات اللغات الأجنبية في برامج التدريب الفندقية لتعلم أساسيات المهنة للتعامل مع الضيوف، وكذلك بعض مهارات الحاسب الآلي، وتوفير وسائل مواصلات للمتدربين تنقلهم ذهابا وإيابا لأماكن التدريب المهني لتسهيل عليهم.

ووجه الوزير، رسالة للمتدربين من الشباب من الجنسين، قائلا: إن ما تم فى هذا البرنامج التدريبي ليس مجهود جهة دون أخرى وإنما هو بالاشتراك والتعاون بين أكثر من جهة، ولمدة عام كامل، لوضع خطة لتنفيذ ومراجعة مراحله للوصول للنتائج الحالية وتحقيق ما هو مستهدف، فأنتم الصورة التي تمثل أماكن عملكم فى المستقبل.

وقدم الوزير، الشكر والتقدير للإدارة المركزية للتدريب المهن والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وبرنامج الأغذية العالمى ومنتجع وسبا هيلتون على المجهود المقدم منهم لإنجاح ذلك التدريب.

وشدد الوزير على ضرورة استمرارية هذا البرنامج وزيادة أعداد المتدربين والدورات، وزيادة عدد الورش لتوفير "حياة كريمة" لأبناء صعيد مصر مثلما يرى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المبادرات.