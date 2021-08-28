محافظ الجيزة يتابع تسكين أهالي منطقة سن العجوز "غير الآمنة" بمساكن بديلة بحدائق أكتوبر

كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صحفي صادر عن محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، تابع أعمال تسكين 48 أسرة كدفعة أولى من أهالي منطقة "سن العجوز" غير الآمنة بحي الهرم وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الإجتماعي ذو الطابع الحضاري الحديث بمدينة حدائق أكتوبر للاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات لتلك الأسر.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة نحو الإنتهاء بكافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها وفي ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة سن العجوز وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء علي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروع الإسكان الإجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تم إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز محل اهتمام ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنيه التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.

والتقى المحافظ، بعدد من الأسر التي انتقلت إلى الوحدات السكنية الجديدة والذين عبروا عن امتنانهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير مساكن عصرية ومؤثثة على أعلى مستوى الأمر الذي من شأنه أن يحسن من ظروفه المعيشية التى كانوا فيها ويساهم في خلق بيئة مناسبة للأجيال الجديدة تعكس مدى اهتمام الدولة بمواطنيها وحرصها علي تغيير وجه الحياة لهم إلى الأفضل.

وأثنى المحافظ، على التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتهم قطاع أمن الجيزة لما يبذلونه من جهد كبير في تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر في سهولة ويسر، وكذا أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الجيزة.

رافق المحافظ هند عبد الحليم نائب المحافظ وتامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وقيادات المحافظة.