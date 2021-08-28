التعليم العالي: دعم المستشفيات الجامعية بـ 134 جهاز تنفس صناعي لمواجهة مستجدات كورونا

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادات المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات لفيروس كورونا من خلال رفع جاهزية المستشفيات الجامعية.

وبحسب التقرير فقد انتهى مجلس المستشفيات الجامعية من شراء وتسليم 134 جهاز تنفس صناعي بقيمة 54 مليون جنيه من ميزانية المجلس وتسليمها للمستشفيات الجامعية.

جدير بالذكر أن أجهزة التنفس الصناعي ستدعم دور المستشفيات الجامعية للاستمرار في القيام بدورها الفعال وتقديم الخدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا الذين يتم استقبالهم في المستشفيات الجامعية في ضوء جهود المستشفيات الجامعية لدعم مستشفيات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.