عودة الريادة المصرية مجددًا.. برلماني يشيد بأهمية زيارة السيسي إلى العراق

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة العراق اليوم؛ للمشاركة في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، تؤكد عودة الدور المحوري والإقليمي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشاد زين الدين، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، بجهود الرئيس السيسي على المستوى الخارجي، واصفًا إياها بأنها لا تقل عن إنجازاته الداخلية؛ نظرًا لما يقوم به من اتفاقيات اقتصادية واستثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وثمن النائب لقاءات الرئيس السيسي، خلال الزيارة والمشاركة في القمة العراقية- القطرية، والتي تعكس حرص مصر على الاهتمام بالقضايا العربية وأمن الخليج، باعتبارها الشقيقة الكبرى.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدور الذي تلعبه مصر حاليًّا بالمنطقة تشهد به دول العالم جميعًا وتشيد به، مستشهدًا بالدور المحوري الذي قامت به مصر خلال الأزمة الفلسطينية الأخيرة، والتي توصلت خلالها إلى وقف إطلاق النار، وكذلك الدور الذي تلعبه مصر تجاه الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تؤكد عودة الريادة المصرية من جديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كل المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، قائلًا: إن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس السيسي، إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق؛ بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.