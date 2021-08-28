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جولة مفاجئة.. وزير الطيران يتابع انتظام الحركة بمطار القاهرة

02:06 م السبت 28 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبيد:

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، جولة مفاجئة لمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولي، رافقه خلالها المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك لمتابعة انتظام حركة التشغيل التي تشهد كثافة خلال الفترة الصباحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من أجل راحة المسافرين والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية.

وتفقد وزير الطيران المدني، خط سير الركاب بداية من دخول المطار وحتى إنهاء إجراءات سفرهم مرورا بكاونترات المحطة والجوازات ومنطقة تجميع الحقائب والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة ونقاط التأمين المختلفة ومكتب الحجر الصحي وغيرها.

ووجه وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين واستمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات العاملة بالمطار للتعامل مع كثافة التشغيل التي يشهدها مطار القاهرة بتسيير عدد كبير من شركات الطيران العالمية والمصرية رحلات من وإلى وعبر مطار القاهرة المحوري مما يعكس الثقة في التزام المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

مطار القاهرة محمد منار وزارة الطيران المدني الشركة القابضة للمطارات

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