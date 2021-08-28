محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر بخط طرد 500 مم بشارع المتحف الزراعي بالعجوزة

كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد 500 مم الكائن بشارع المتحف الزراعي بحي العجوزة القادم من الزمالك (القاهرة) و المتجهه إلى ميدان ميشيل باخوم والذي نتج عنه حدوث هبوط أرضي بالشارع جاري إصلاحه.

وبحسب بيان اليوم، وجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح الكسر بخط الطرد بالتعاون مع الجهات المختصة بشركة مياه الشرب والصرف بالقاهرة.

وأكد المحافظ، أنه تم الدفع بـ 10 سيارات ومعدة لشفط المياه الناتجة عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة، كما تم دعم المنطقة بخدمات مرورية أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

ووجه المحافظ، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أية معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الإنتهاء.

ونوهت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي توفر عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أية احتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأي منطقة متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114 ، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.