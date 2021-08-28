السيسي: انعقاد مؤتمر بغداد تأكيد على الرغبة غير المسبوقة للتعاون بين دول المنطقة

بغداد- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد قمة "بغداد للتعاون والشراكة" يأتي تأكيدا على الرغبة غير المسبوقة للتعاون بين دول المنطقة، وقال "نسعى لاتفاق أرحب من التعاون لصون أمن واستقرار المنطقة".

ووجه الرئيس السيسي - في كلمته، اليوم السبت، أمام قمة "بغداد للتعاون والشراكة" - الشكر والتقدير لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمبادرته بعقد ذلك المؤتمر الهام .

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.​