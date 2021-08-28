الرئيس السيسي للعراقيين: بلادكم تستحق المكانة العظيمة والسلام والاستقرار

بغداد- أ ش أ:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للشعب العراقي قائلا إن العراق يستحق المكانة العظيمة والسلام والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته اليوم السبت، أمام قمة "بغداد للتعاون والشراكة" - أن "الشعب الذي يملك تلك الحضارة العريقة، والتاريخ الثري؛ يملك مستقبلا واعدا بفضل أبنائه وسواعده".

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.