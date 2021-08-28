Masrawy logo white

الرئيس السيسي للعراقيين: بلادكم تستحق المكانة العظيمة والسلام والاستقرار

01:51 م السبت 28 أغسطس 2021
الرئيس السيسي للعراقيين: بلادكم تستحق المكانة العظيمة والسلام والاستقرار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بغداد- أ ش أ:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة للشعب العراقي قائلا إن العراق يستحق المكانة العظيمة والسلام والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته اليوم السبت، أمام قمة "بغداد للتعاون والشراكة" - أن "الشعب الذي يملك تلك الحضارة العريقة، والتاريخ الثري؛ يملك مستقبلا واعدا بفضل أبنائه وسواعده".

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

هذا المحتوى من

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى الهراق قمة جوار العراق

الخبر التالى:

غدا.. فتح شارع السودان باتجاه أرض اللواء أسفل كوبري ناهيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| رابط وبث مباشر.. تفاصيل وموعد مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا