وزير النقل خلال تفقده ورش العباسية: تقلد المناصب بالكفاءة لا الأقدمية

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورش العباسية المتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك بأنواعها والمفصلات للسكك والأحواش والمخازن وإبر التمدد على الكباري وأعمال الكريتال والبوابات الحديدية وبعض المهمات الخاصة بالوحدات المتحركة؛ مثل أبواب وشبابيك العربات وأبواب حمامات العربات العادية والجلب والبنوز لجميع ورش الهيئة وشيالات الأمان للعربات، بالإضافة إلى عمل صيانة وعمرات مواتير المرور على السكة.

واستهل وزير النقل زيارته بتفقد أقسام الورشة المختلفة (قسم السكة الخاص بإنتاج التقاطعات والمفاتيح ومكوناتها، وقسم الكباري الخاص بصيانة سقائف وجمالونات وتصنيع أسوار معدنية بجميع ورش ومناطق الهيئة، وقسمي الرفايع والخراطين الخاصين بصناعة الأجزاء الداخلية بالعربات، والقسم الميكانيكي الخاص بعمرة وصيانة محركات موتورات هندسة السكة)، وشاهد الوزير كل مراحل الإنتاج بالورشة والمعدات الموجودة؛ مثل ماكينة تقطيع القضبان والماكينات المتعددة لقشط وتشكيل القضبان وتخريم القواعد، وماكينة "CNC" التي تعمل بالتحكم الرقمي بالكمبيوتر.

وأكد وزير النقل على عمال الورشة ضرورة الانضباط في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف وساعة الراحة المحددة، مشيرًا إلى أنه في حالة تكليف أحد العمال بمهمة بعد وقت العمل الرسمي، نظرًا لحاجة العمل، تتم إثابته فوراً وتنظيم منظومة الإجازات وفقاً للقانون وبما يحقق الإنتاجية المطلوبة من الورشة يوميًّا وأسبوعيًّا وشهريًّا، لافتًا إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأن تقلد المناصب وفقًا للكفاءة وليس بالأقدمية، وأن تتم الاستفادة المثلى من كل المواد والخامات الموجودة بالورشة وترتيب وتصنيف كل المواد غير القابلة لإعادة التشغيل؛ تمهيدًا لتخريدها للاستفادة منها في تطوير الهيئة وكذلك قيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة لكل العمال لزيادة الإنتاجية، وأن يبذل الجميع كل الجهود وفقاً للوصف الوظيفي المحدد لكل عامل وأن يعمل الجميع على النهوض بالورشة وإنتاجيتها، مشيرًا إلى أنه منذ تشرفه بتولي حقيبة النقل فقد تم الالتزام أمام القيادة السياسية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الدولة الناجحة والمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد الوزير أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات اللتين تتكونان من عدد من العاملين والمهندسين المختصين بالورشة، وضرورة التطوير المستمر للمعدات ودعمها المستمر بمعدات حديثة ضمن الخطة الشاملة لتطوير كل ورش السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه على الجميع أن يعمل بروح الفريق، لافتًا إلى ضرورة استمرار تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري الحالي، والتي تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور؛ منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، والتي تشمل خمسة عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العنصر البشري.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من تطوير الورش الرئيسية، وكذا الانتهاء من تطوير 20 ورشة فرعية، ويتقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الورش الرئيسية، لافتًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن تحويل الورش الرئيسية إلى شركات سواء مملوكة للدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال جار حاليًّا دراسة تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة.

جدير بالذكر أن ورش الإنتاج بالعباسية قد أنشئت عام ١٩٣٤ على مساحة 42 ألف متر مربع، ويبلغ عدد العاملين بها 295 عاملًا، وتم الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية بالورشة مؤخرًا، وشملت على إعادة تأهيل مبنى المخازن (إصلاح الأسقف والأرضيات والدهانات) وتغيير كامل لصاج السقيفة القديمة وتغيير الجمالونات والأعمدة اللازم تغييرها.