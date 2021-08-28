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بحضور "محمود الخطيب وسعدة وبكري".. تشييع جنازة الإعلامي حمدي الكنيسي (فيديو)

12:35 م السبت 28 أغسطس 2021
بحضور "محمود الخطيب وسعدة وبكري".. تشييع جنازة الإعلامي حمدي الكنيسي (فيديو)

حمدي الكنيسي

كتب- مينا غالي:

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جنازة الإعلامي والإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز ٨٠ عاما، من مسجد الحصري بأكتوبر عقب صلاة الظهر.

ويشارك في الجنازة أسرة الإعلامي الراحل وعدد من محبيه وتلاميذه، أبرزهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين والنائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري وأعضاء مجلس نقابة الإعلاميين، والذين حرصوا على الحضور للمسجد قبل بدء صلاة الظهر.

واصطف عدد من رجال المرور أمام مسجد الحصري، لتنظيم حركة المرور وسير السيارات، لتسهيل إجراءات مراسم الجنازة.​

حمدي الكنيسي محمود الخطيب وفاة حمدي الكنيسي جنازة حمدي الكنيسي

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