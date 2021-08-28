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على هامش قمة بغداد.. الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر

12:18 م السبت 28 أغسطس 2021
على هامش قمة بغداد.. الرئيس السيسي يلتقي أمير قطر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم عقد اجتماع ثلاثي بين مصر وبغداد وقطر على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع الرئيس العراقي برهم صالح في القصر الجمهوري ببغداد.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد استقبل صباح اليوم السبت، الرئيس السيسي فور وصوله مطار بغداد الدولي؛ للمشاركة في قمة "بغداد للتعاون والشراكة".

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

عبدالفتاح السيسي السيسي قطر قمة بغداد للتعاون والشراكة مصطفى الكاظمي

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