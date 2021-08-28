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التمويل العقاري| الإسكان توضح طريقة امتلاك شقة أغلى من 1.4 مليون جنيه

12:09 م السبت 28 أغسطس 2021
التمويل العقاري| الإسكان توضح طريقة امتلاك شقة أغلى من 1.4 مليون جنيه

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتم

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري الحالية بفائدة 3% ومدة سداد حتى 30 سنة متاحة للوحدات الأقل من 350 ألفا لمحدودي الدخل ومليون و400 ألف لمتوسطى الدخل.

وأضافت عبدالحميد، في تصريحات تليفزيونية، أن الوحدات السكانية الأعلى من مليون و400 ألف ستحصل على تمويل عقاري أيضًا، لكن بفائدة 8% ومدة سداد حتى 20 سنة، وفقا لمبادرة التمويل العقاري السابقة، وأن الحد الأقصى لتمويل الوحدات في هذه المبادرة 2 مليون و250 ألف جنيه.

وتابعت: "يوجد مبادرتين للتمويل العقاري في الوقت الحالي الأولى بقيمة 100 مليار جنيه وحدود الدخل القصوى بها 10 آلاف للأعزب و14 ألفا للمتزوج، لكن يوجد مبادرة أخرى بقيمة 50 مليار جنيه للوحدات الأعلى من 1.4 مليون جنيه وأقل من 2.25 مليون جنيهن والحد الأقصى لدخل الأعزب 40 ألفا والمتزوج 50 ألف جنيه شهريا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن المواطنين الذي استفادوا من مبادرات التمويل العقاري السابقة لا يحق له الاستفادة من المبادرة الجديدة.

وأوضحت أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري ستكون بقيمة 100 مليار جنيه، وهذه القيمة لن يتم استنفاذها في طرح أو إعلان واحد لكنها مستمرة معنا، لافتًا إلى أن أي مواطن يمكن أن يحصل على شقة بالتمويل العقاري سواء تابعة لمشروعات الوزارة أو خارج المشروعات التي يتم طرحها.

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