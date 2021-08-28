Masrawy logo white

طلب إحاطة لـ3 وزراء لوضع خطة استباقية لموسم الشتاء

11:49 ص السبت 28 أغسطس 2021
طلب إحاطة لـ3 وزراء لوضع خطة استباقية لموسم الشتاء

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان والكهرباء والطاقة، بشأن الاستعداد لموسم الشتاء، من خلال التنسيق بين الوزارات الثلاث.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التنسيق بين الوزارات الثلاث قبل قدوم موسم الشتاء لمناقشة الأوضاع والاستعدادات، ووضع خطة عمل وأكثر من آلية للتعامل مع الأمر، على أن يكون هناك تنسيق طوال الوقت مع هيئة الأرصاد، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة؛ مما يستوجب وضع خطة للعمل بناء على التنبؤات المناخية.

وشدد محسب على ضرورة قيام كل محافظة على مستوى الجمهورية بمراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الشتاء؛ خصوصًا المحافظات المتوقع أن تشهد سقوط أمطار كثيرة أو نوات شديدة، بالإضافة إلى مراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير؛ منعًا لانسدادها مرة أخرى.

وطالب النائب بعقد لقاءات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين وزراء التنمية المحلية، الإسكان، والكهرباء؛ للوقوف على خطة وآلية العمل، وذلك في حضور ممثلين عن هيئة الأرصاد، والعمل بشكل استباقي استعدادًا لموسم الشتاء المقبل؛ لتفادي حدوث أية أزمات أو كوارث من الممكن أن تؤثر على الحركة أو على المواطنين أو على مستوى الخدمة.

مجلس النواب موسم الشتاء أيمن محسب حنفي جبالي طلب إحاطة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تنسيق المرحلة الثانية 2021التقديم وتسجيل الرغبات في هذا الموعد​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا