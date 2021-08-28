طلب إحاطة لـ3 وزراء لوضع خطة استباقية لموسم الشتاء

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان والكهرباء والطاقة، بشأن الاستعداد لموسم الشتاء، من خلال التنسيق بين الوزارات الثلاث.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التنسيق بين الوزارات الثلاث قبل قدوم موسم الشتاء لمناقشة الأوضاع والاستعدادات، ووضع خطة عمل وأكثر من آلية للتعامل مع الأمر، على أن يكون هناك تنسيق طوال الوقت مع هيئة الأرصاد، في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة؛ مما يستوجب وضع خطة للعمل بناء على التنبؤات المناخية.

وشدد محسب على ضرورة قيام كل محافظة على مستوى الجمهورية بمراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الشتاء؛ خصوصًا المحافظات المتوقع أن تشهد سقوط أمطار كثيرة أو نوات شديدة، بالإضافة إلى مراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير؛ منعًا لانسدادها مرة أخرى.

وطالب النائب بعقد لقاءات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين وزراء التنمية المحلية، الإسكان، والكهرباء؛ للوقوف على خطة وآلية العمل، وذلك في حضور ممثلين عن هيئة الأرصاد، والعمل بشكل استباقي استعدادًا لموسم الشتاء المقبل؛ لتفادي حدوث أية أزمات أو كوارث من الممكن أن تؤثر على الحركة أو على المواطنين أو على مستوى الخدمة.