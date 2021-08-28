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أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة بالدرجات

10:44 ص السبت 28 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة على القاهرة والوجه البحري وجنوب الصعيد وتميل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا.

وأضافت الهيئة عبر منشور بالصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أنه يوجد نشاط للرياح الشمالية على شمال وجنوب الصعيد وعلى مسطح البحر الأحمر.

وتابعت الهيئة: "الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب زيادة نسبة الرطوبة. والطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء".

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 37 و36 درجة خلال الأسبوع الجاري، و30 إلى 32 درجة على السواحل الشمالية بينما تسجل المناطق الجنوبية 44 إلى 45 درجة.​

الطقس درجة الحرارة الرطوبة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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