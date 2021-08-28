السيسي يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

كتب - مصراوي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.​