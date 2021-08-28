رئيس وزراء العراق يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله مطار بغداد

كتب- مصراوي:

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مطار بغداد الدولي؛ للمشاركة في قمة "بغداد للتعاون والشراكة".

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.​