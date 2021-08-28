Masrawy logo white

رئيس وزراء العراق يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله مطار بغداد

09:40 ص السبت 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراق يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله مطار بغداد

رئيس وزراء العراق و الرئيس السيسي

كتب- مصراوي:

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مطار بغداد الدولي؛ للمشاركة في قمة "بغداد للتعاون والشراكة".

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.​

الرئيس السيسي رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي مطار بغداد

الخبر التالى:

السيسي يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • برقم الجلوس.. برقم الجلوس.. رابط رسمي للحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا