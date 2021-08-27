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رئيس "إعلام النواب" تنعى الإعلامي حمدي الكنيسي

11:12 م الجمعة 27 أغسطس 2021
رئيس "إعلام النواب" تنعى الإعلامي حمدي الكنيسي

درية شرف الدين

(مصراوي):

‎نعت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، الإعلامي حمدي الكنيسي الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة، مؤكدة أنه كان واحدًا من نجوم الإعلام المصري، ومن جيل عملاقة ورواد العمل الإعلامي والإذاعي.

وأضافت شرف الدين في بيان لها، أن الكنيسي قدم خلال مشواره الإعلامي العديد من الإبداعات التي ستظل محفورة في عقل ووجدان المصريين ومستمعي الإذاعة المصرية، إضافة إلى دوره الوطني خلال عمله كمراسل عسكري أثناء حرب أكتوبر عام 1973.

درية شرف الدين حمدي الكنيسي مجلس النواب لجنة إعلام النواب

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