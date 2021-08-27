رئيس حزب الوفد ينعى الإعلامي حمدي الكنيسي

(مصراوي):

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

وأكد أبو شقة، في بيان له، أن الفقيد صاحب بصمات كبيرة في الإعلام المصري والوطني، فهو أفضل الكتاب عام 1997 في الدراسات الاستراتيجية، وأفضل مراسل عسكري ومن البارزين الذين تولوا رئاسة قطاع الإذاعة والتلفزيون، فأحدثوا فيها فارقًا كبيرًا من التميز والتفرد، حتى بلوغه سن التقاعد.

كما قدم أبو شقة واجب العزاء إلى أسرة الفقيد والشعب المصري، داعيًا الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح الجنات ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.​