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مجلس نقابة الإعلاميين ناعيًا حمدي الكنيسي: كان رمزًا إعلاميًا كبيرًا

09:34 م الجمعة 27 أغسطس 2021
مجلس نقابة الإعلاميين ناعيًا حمدي الكنيسي: كان رمزًا إعلاميًا كبيرًا

حمدي الكنيسي

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الإذاعي القدير حمدي الكنيسي الذي وافتة المنية اليوم الجمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال نقيب الإعلاميين: "الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي كان رمزًا إعلاميًا كبيرًا وأستاذًا وأبًا تعلمنا منة الكثير على المستوى الشخصي والأخلاقي والعمل الإداري والمهني".

وأضاف سعدة، أن الكنيسي من رواد الإذاعة المصرية حيث التحق بها عام 1963 و قدم العديد من البرامج منها "ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

حمدي الكنيسي جنازة حمدي الكنيسي مجلس نقابة الإعلاميين نقابة الإعلاميين طارق سعدة

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