الأوقاف تحيل العاملين بمسجد عباس حسن زكي بجنوب القاهرة للتحقيق

كتب- محمود مصطفى:

أحال الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، جميع العاملين بمسجد عباس حسن زكى التابع لإدارة جنوب القاهرة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

وأرجعت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، الجمعة، قرار الإحالة لتقصيرهم فى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا،التى أقرتها فى وقت سابق لجنتي مكافحة كورونا بمجلس الوزراء والوزارة.

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