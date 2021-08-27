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الأوقاف تحيل العاملين بمسجد عباس حسن زكي بجنوب القاهرة للتحقيق

09:34 م الجمعة 27 أغسطس 2021
الأوقاف تحيل العاملين بمسجد عباس حسن زكي بجنوب القاهرة للتحقيق

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أحال الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، جميع العاملين بمسجد عباس حسن زكى التابع لإدارة جنوب القاهرة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

وأرجعت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، الجمعة، قرار الإحالة لتقصيرهم فى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا،التى أقرتها فى وقت سابق لجنتي مكافحة كورونا بمجلس الوزراء والوزارة.

وزارة الأوقاف مسجد عباس حسن زكي هشام عبدالعزيز القطاع الدينى

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