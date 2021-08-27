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"المركزي لمتبقيات المبيدات" يختتم فعاليات التدريب الدولي لممثلي عدد من الدول الأفريقية

09:29 م الجمعة 27 أغسطس 2021
"المركزي لمتبقيات المبيدات" يختتم فعاليات التدريب الدولي لممثلي عدد من الدول الأفريقية

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

كتب- أحمد مسعد:

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات التدريب الدولي للمتخصصين من 6 دول أفريقية هي كينيا، أوغندا، روندا، مالي، ملاوي، الكاميرون، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية تحت عنوان "التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء".

وأعربت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، خلال كلمتها، عن ترحيبها بالأشقاء الأفارقة، متمنية لهم النجاح ونقل الخبرات التي تعلموها إلى بلادهم، مشيرة الى ان المعمل سيواصل التواصل مع المتدربين، من خلال وسائل التواصل المختلفة، ومد يد العون لهم، وتقديم المشورة الفنية.

المركزي لمتبقيات المبيدات وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية أفريقيا

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