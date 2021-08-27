حدث في 8 ساعات| سحب الدكتوراه من محمد رمضان وكيف تعرف نتيجة تظلم الثانوية؟
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، نشر متحدث الرئاسة فيديو للمشروع القومي لحدائق الفسطاط،
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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