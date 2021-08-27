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حدث في 8 ساعات| سحب الدكتوراه من محمد رمضان وكيف تعرف نتيجة تظلم الثانوية؟

09:10 م الجمعة 27 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| سحب الدكتوراه من محمد رمضان وكيف تعرف نتيجة تظلم الثانوية؟

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، نشر متحدث الرئاسة فيديو للمشروع القومي لحدائق الفسطاط،

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف الهيئة العامة للأرصاد الجوية مترو الأنفاق تنسيق الجامعات 2021 حدائق الفسطاط

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