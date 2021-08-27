وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان حقل قصب بالشتلات والتنقيط

كتب- أحمد مسعد:

زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللوء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إحدى حقول القصب المزروعة بنظام الشتلات والري بالتنقيط، على هامش مؤتمر تحديث أساليب الري.

وقال وزير الزراعة، إن استخدام أحدث أساليب الري والزراعة، تساهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الحد من زراعة المحاصيل شرهة استخدام المياه واستنباط أصناف جديدة من الشتلات والتقاوي والبذور قليلة استخدام المياه قصيرة العمر وتحقق إنتاجية عالية ومقاومة للتغيرات المناخية والأمراض.