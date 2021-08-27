"القناة للكهرباء": إطلاق برنامج التحصيل "أون لاين"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بإنشاء برنامج التحصيل "آون لاين" لمتابعة آداء المحصلين والعهد المسلمة لهم، وقيمة الفواتير التي تم تحصيلها أولًا بأول.

وفي هذا الإطار قرر المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، تخصيص موظف على جهاز حاسب ٱلي لكل قطاع على حدة على أن يقوم بعرض تقرير دائمًا كل ساعتين عليه مباشرة، بهدف الرقابة المشددة وتقييم آداء المحصلين ونسب التحصيل وتقيم آداء المحصلين ومديري الشؤون التجارية في كل إدارة، ومدير عام الشؤن المالية والتجارية بكل قطاع وكذلك العهد المسلمة للمحصل وما تم تحصيله والعهد المرتجعة.

ويربط هذا البرنامج خزنة كل هندسة وكذلك الخزنة الرئيسية لكل قطاع على حدة.