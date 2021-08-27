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رئيس "شباب البرلمان" يهنئ شريف عثمان ورحاب رضوان بفضيتي دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

07:55 م الجمعة 27 أغسطس 2021
رئيس "شباب البرلمان" يهنئ شريف عثمان ورحاب رضوان بفضيتي دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

شريف عثمان

كتب- نشأت علي:

قدم دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو المجلس عن محافظة بورسعيد، التهنئة، اليوم الجمعة، إلى البطل شريف عثمان، والبطلة رحاب رضوان، لفوزهما بميداليتين فضيتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة بطوكيو.

وأشار دكتور محمود حسين، في بيان صحفي اليوم، إلى أن البطلان بعزيمتهما وإرادتهما نالا احترام وتقدير العالم، ونجحا في رفع علم مصر عاليًا في واحدة من كبرى المحافل الرياضية.

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة عن تمنياته بتحقيق البعثة المصرية البارالمبية لمزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة، مؤكدًا إيمانه بقدرة أبطالنا البارالمبيين على تحقيق مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى سجل الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل الاهتمام غير المسبوق الذي تشهده الرياضة المصرية.

واستطاع اللاعب شريف عثمان تحقيق الميدالية الميدالية الفضية في رفع الأثقال وزن 59 كيلوجرام، بينما أحرزت اللاعبة رحاب رضوان فضية منافسات وزن 50 كيلوجرام.

شريف عثمان دورة الألعاب البارالمبية رحاب رضوان مجلس النواب أولمبياد طوكيو 2020

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