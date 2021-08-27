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جولة إرشادية لـ20 طفلًا من ذوي الهمم في متحف ركن فاروق

07:16 م الجمعة 27 أغسطس 2021
جولة إرشادية لـ20 طفلًا من ذوي الهمم في متحف ركن فاروق

الأطفال في متحف ركن فاروق

(مصراوي):

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار جولة إرشادية لـ20 طفلًا من ذوي الهمم، بمتحف ركن الفاروق بحلوان بالتعاون مع مركز أبيليتي للدراسات والتدريب.

وتأتي هذه الجولة في إطار الدور التوعوي والمجتمعي الذي تقوم به الوزارة السياحة لتعريف الأطفال بتراثهم الحضاري والمقاصد السياحية والأثرية المختلفة في مصر.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لبرنامج "حقك تعرفها" والذي أطلقته الإدارة منذ عام 2017 بهدف تنمية الوعي السياحي والأثري والتعريف بالتراث وتعزيز الانتماء كخطوة في طريق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه تم اختيار ركن حلوان تحديدا لتقام به الجولة تزامنا مع الاحتفال بعيد وفاء النيل بسبب موقعه المتميز على ضفاف نهر النيل.

وأشارت كمال إلى أن الجولة بدأت بمحاضرة تعريفية للأطفال عن تاريخ مدينة حلوان والتي زاد الاهتمام بها في عهد الخديوي إسماعيل، كما اختارها الملك فاروق عام 1942 لتكون مقرًا لبناء استراحته الشتوية حيت الهدوء والهواء النقي ووجود المياه الكبريتية التي يقصدها البعض للشفاء. ثم تم اصطحاب الأطفال في جولة داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنياته، والقطع الأثرية التي يضمها، والتي حرص الملك فاروق على وجودها في الاستراحة مثل نماذج مجموعة الملك توت عنخ آمون وغيرها من القطع المميزة.

متحف ركن فاروق وزارة السياحة مركز أبيليتي للدراسات والتدريب ذوي الهمم

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