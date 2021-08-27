"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى الإعلامي حمدي الكنيسي
(مصراوي):
نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وقال بيان من الشركة المتحدة، إنها تتقدم والعاملون في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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