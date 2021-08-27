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"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى الإعلامي حمدي الكنيسي

06:36 م الجمعة 27 أغسطس 2021
"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى الإعلامي حمدي الكنيسي

نقيب الإعلاميين حمدي الكُنيسي

(مصراوي):

‎نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

‎وقال بيان من الشركة المتحدة، إنها تتقدم والعاملون في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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حمدي الكنيسي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفاة حمدي الكنيسي

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