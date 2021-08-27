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بعد وفاة حمدي الكنيسي.. مصدر في الأسرة يكشف مكان وموعد الجنازة

06:04 م الجمعة 27 أغسطس 2021
بعد وفاة حمدي الكنيسي.. مصدر في الأسرة يكشف مكان وموعد الجنازة

حمدي الكُنيسي

(مصراوي):

توفى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقال مصدر بأسرة الكنيسي في تصريحات لـ"مصراوي": "والدفن غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري في 6 أكتوبر".

وصدر توجيه رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له إثر إصابته بأزمة صحية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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