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وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي بعد صراع مع المرض

05:55 م الجمعة 27 أغسطس 2021
وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي بعد صراع مع المرض

حمدي الكنيسي

(مصراوي):

توفى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وكتب عضو اتحاد الكتاب، الأمير أباظة عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى، صديقي وأبي الثاني الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، والدفنه غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وصدر توجيه رئاسي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة له إثر إصابته بأزمة صحية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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