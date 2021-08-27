توفير مشغل للفتيات بالقرنة.. تفاصيل لقاء شيخ الأزهر ووزير القوى العاملة بساحة الطيب بالأقصر

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الجمعة، بساحة الطيب بالأقصر، وتم أداء صلاة الجمعة بالساحة.

في مستهل اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر بالوزير، مشيدا بدور وزارة القوى العاملة في توفير فرص العمل وتدريب للشباب من أبناء المحافظة من الجنسين، وكذلك دورها في حل مشكلات العمال في أماكن عملهم في جميع المجالات.

من جانبه قدم الوزير الشكر والتقدير، لفضيلة الإمام الأكبر، شاكرا له التعاون المشترك مع الوزارة في برامج التدريب المهني في الوحدة المتنقلة الموجودة في ساحة الطيب، وعلى تسخير كل الإمكانيات اللازمة لها، والقيام بالدور التوعوي لشباب المنطقة من أجل الحصول على التدريب وأهمية ذلك في توفير فرص عمل لائقة لهم.

وكشف الوزير، أنه سيتم عمل مشغل للفتيات خريجي برامج التدريب المهني بالمنطقة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الأقصر لتوفير مكان قريب من المتدربات، أو بإعداد وحدة متنقلة تكون عبارة عن مشغل متنقل يسمح للفتيات خريجي التدريب من استخدام المهارات والخبرات التي اكتسبوها من التدريب في مشروع مشترك يزيد من إنتاجيتهم ويحسن من مستوى معيشتهم.

والتقى شيخ الأزهر ووزير القوي العاملة على هامش الزيارة، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الصحة بالأقصر، وحسن مالك كبير مراقبي الأغذية، وذلك خلال حضورهم اللقاء السنوي الذي يقام على مستوى الجمهورية، لمديري إدارات وفرق مكافحة فيروس متلازمة نقص المناعة المكتسبة والذى يقام لأول مرة في محافظة الأقصر.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، الدور الذي تقوم به المنظمة بالتعاون مع مديرية الصحة وباقي مديريات الخدمات في مصر، في توفير بيئة صحية وآمنة، وطرق الوقاية من الأمراض المعدية، والاهتمام بصحة الطفل والأسرة.

وخلال اللقاء أشادت "القصير" بدور مصر في مكافحة فيروس كورونا وتنظيم أخذ اللقاحات، كما أثنت على الدور الريادي العالمى للدولة المصرية في ملف اللقاحات، مؤكدة العمل يدا بيد مع وزارة الصحة، ومساندة الوضع الصحي بالمحافظة.

كما استمع الوزير خلال الزيارة لمشكلة لبعض العاملين في أحدي الفنادق السياحية بالمحافظة، وعلى الفور وجه الوزير مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، بالتفاوض مع الشركة مالكة الفندق، واتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع تلك المشكلة وعودة حقوق العمال .