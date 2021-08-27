وزير الأوقاف: الإيمان بحق الاختلاف والتنوع أحد أهم مسارات تجديد الخطاب الديني



كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن سنة الله (عز وجل) في كونه اقتضت التنوع والاختلاف بين البشر في الدين والجنس واللون والعرق واللغة، ويقول الحق سبحانه: “ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ”، فلا إكراه في الدين، ولا على الدين.

وتابع وزير الأوقاف خلال تصريح له، الجمعة:"لا قتل على المعتقد، فقد كرم الحق سبحانه وتعالى الإنسان على إطلاق إنسانيته، فقال سبحانه: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"، وحرم قتل النفس أي نفس وكل نفس، فقال سبحانه : " أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، فكل الدماء حرام ، وكل الأعراض مصانة، وكل الأموال محفوظة" .



وأضاف :"أمرنا الحق سبحانه أن نعامل الناس جميعا بالحسنى، وأن نقول لهم قولا حسنا، فقال سبحانه: " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"، للناس كل الناس، وأرسل نبينا (صلى الله عليه وسلم) رحمة للعالمين، فقال سبحانه: " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، فقد أرسله ربه رحمة للعالمين جميعا، ولم يكن (صلى الله عليه وسلم) رحمة للمسلمين وحدهم، أو المؤمنين وحدهم، أو الموحدين وحدهم، فمن خرج على ذلك فقد خرج على سنن الله (عز وجل) في كونه، وعلى مقتضى الدين والخلق والإنسانية".

في سياق آخر، حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 محرم 1443 هـ الموافق 3 سبتمبر 2021 م تحت عنوان: "السلام مع النفس والكون".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.