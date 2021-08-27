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الأكبر في الشرق الأوسط.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو المشروع القومي لحدائق الفسطاط

02:15 م الجمعة 27 أغسطس 2021
الأكبر في الشرق الأوسط.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو المشروع القومي لحدائق الفسطاط

مشروع حديقة تلال الفسطاط

كتب-أحمد مسعد:

نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الجمعة، "فيديو للمشروع القومي "حدائق الفسطاط" الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة 500 فدان بقلب القاهرة التاريخية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المشروع القومى "حدائق الفسطاط"، هو الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة ٥٠٠ فدان بقلب القاهرة التاريخية، إطلالة على تاريخ مصر الخالد.

وتضمن حجم المشروع الذي يربط مجمع الأديان بجامع عمرو العاص ومنطقة التلال، وتحويلهاها إلي ساحة طرازية مميزة خصوصا منطقة الأسواق لإضافة وجه تاريخية وحضارية للدولة المصرية.

حدائق الفسطاط القاهرة التاريخية الفسطاط

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