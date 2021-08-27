وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة خطيبا للجمعة بمسجد الإمام الحسين

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، خطبة الجمعة، التي ينقلها التليفزيون المصري والإذاعة، من مسجد سيدنا الإمام الحسين، رضي الله عنه، بالقاهرة، وموضوعها: "الوفاء وحفظ الجميل".

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ونشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة المقبلة "الوفاء وحفظ الجميل" مترجمة إلى 9 لغات أجنبية، من خلال عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، إلى محافظة القليوبية، وتضم 10 علماء، ليتحدثوا جميعا حول موضوع: "الوفاء وحفظ الجميل"، ضمن المنهج الوسطي الذي يتبناه لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.