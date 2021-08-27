التنمية المحلية: تسليم معدات محطتين وسيطتين لجمع القمامة فى الشرقية بـ 36 مليون جنيه

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أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قيام الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسئولة عن متابعة تنفيذ الخطة بتسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وقال شعراوي في بيان له، الجمعة، إن المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية تتكون من 6 سيارات رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 21 مليون جنيه والمحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم تتكون من 4 سيارات رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت فى تلك الخدمة المهمة.

وأشاد الوزير بالتنسيق الذى يقوم به المحافظون والفرق التنفيذية بجميع المحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام فى عمليات التشغيل، لافتاً إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفى مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظرى والعملى والميداني.