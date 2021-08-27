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​موجة حارة جديدة.. مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد يكشف التفاصيل

10:30 ص الجمعة 27 أغسطس 2021
​موجة حارة جديدة.. مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد يكشف التفاصيل

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة بشكل تدريجي، في إشارة لتعرض البلاد لموجة حارة جديدة.

وأضاف شاهين في تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يعمل على ارتفاع الحرارة في المناطق الجنوبية وتكون درجات الحرارة بين بين 42 إلى 45 درجة بأقصى الصعيد.

وتابع شاهين: "مع بداية الأسبوع المقبل، يمتد ارتفاع الحرارة على أغلب المناطق لتسجل القاهرة 38 إلى 39 درجة، بعد أن سجلت الفترة الحالية بين 35 إلى 36 درجة".

وأكد شاهين، أن الارتفاع في الحرارة لن يكون مثل الذي حدث في بداية شهر أغسطس الجاري، موضحًا أن الحرارة لن تتجاوز الـ40 درجة على القاهرة.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس لفترات طويلة، والاستمرار في تناول كميات كبيرة من المياه.

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الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية موجة حارة مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد

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