​تحرك من "التعليم" بشأن رسوم الغرامات والخدمات بالعام الدراسي الجديد

(مصراوي):

وجهّت وزارة التربية والتعليم، خطابًا للمديريات التعليمية، بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 119 بتاريخ 23 أغسطس 2021 بشأن تحديد رسوم الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب بالمدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2021/ 2022.

وأوضحت أنه يتم سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية من خلال منافذ التحصيل المتعاقد معها على النحو التالي:

- مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية

- منافذ شركة فوري على مستوي الجمهورية

وكانت الوزارة أعلنت عن الرابط الإلكترونى لقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة مجانًا ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم 13 سبتمبر المقبل عبر الرابط التالي:اضغط هنا

وأوضحت الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويًا إذا تطلب الأمر.

وسيتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، ونسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.