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الري: تأهيل الترع وتطوير واحة سيوة أولى مهامنا الفترة المقبلة

01:00 ص الجمعة 27 أغسطس 2021
الري: تأهيل الترع وتطوير واحة سيوة أولى مهامنا الفترة المقبلة

واحة سيوة - ارشيفية

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعي تأهيل وتبطين الترع ومشروعات الري الحديث، بالإضافة إلى مشروع تطوير واحة سيوة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف رئيس مصلحة الري، لمصراوي، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع واحد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة؛ للحفاظ على كل قطرة مياه وتوصيلها لنهايات الترع وتقليل أعمال الحفر بها، وتقليل نمو الحشائش، بأطوال تقارب الـ20ألف كيلو، مشيراً إلى الأنتهاء من المشروع خلال 3 سنوات.

وأوضح رئيس مصلحة الري، أن المرحلة الأولى تتضمن الانتهاء من أطوال 7000كيلو، حيث تم الانتهاء من 2343 كيلو متر، مؤكدًا على رفع كفاءة الري في الحقول من 50% إلى 75% من الري بالغمر، كما سيعمل على زيادة إنتاجية ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف لخفض 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه التى يتم هدرها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة.

وتستهدف الحكومة ممثلة في وزارة الري، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع مواجهة التحديات المائية الحالية من خلال زيادة الاستخدامات وثبات الحصة المتاحة سنويًا التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه وترشيد استهلاك المياه فى الأراضي الزراعية.

واحة سيوة مصلحة الري مشروعات الري الحديث الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

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