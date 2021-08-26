Masrawy logo white

السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في ضحايا الفيضانات

11:23 م الخميس 26 أغسطس 2021
السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في ضحايا الفيضانات

عبدالفتاح البرهان و الرئيس السيسي

كتب- يوسف عفيفي:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعباً، لجمهورية السودان الشقيقة ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ومؤكداً تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف وذلك في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة.
من جانبه، أعرب الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن خالص تقديره للرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرًا إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية السودانية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.


السيسي البرهان السودان نهر النيل سد النهضة

الخبر التالى:

الزراعة للفلاحين: أحصل على تقاوي المحاصيل الاستراتيجية آمنة بأسعار تنافسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -تصل لـ39 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا