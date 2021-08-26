رجائي عطية: وزير الداخلية أوقف ضابط اعتدى على محامي في الإسكندرية

(مصراوي):

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه يتابع موقف اتهام أحد الضباط بالاعتداء على محامٍ اليوم الخميس، داخل قسم منتزه أول، مع نقيب فرعي الإسكندرية عبدالحليم علام.

وقال نقيب المحامين، في تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي، ونائب المأمور، وأن النيابة قائمة بواجبها وانتقل رئيسها إلى الزميل".

ومن ناحية أخرى، أصدر مجلس نقابة المحامين الإسكندرية الفرعية، بيانًا اليوم الخميس، بشأن ما قالوا إنه تعدي على زميل محامي في قسم شرطة المنتزه، جاء نصه كالآتي:

أولًا: فور إبلاغنا بالأمر تم نقل الزميل المحامي إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم والوقوف على حقيقة إصابته.

ثانيًا: تم التواصل بين نقيب المحامين بالإسكندرية واللواء مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، والذي قام بدوره إلى رفع الأمر إلى معالي وزير الداخلية والذي أمر بالآتي:

أولًا: وقف الضابط المتهم بالاعتداء على المحامي ونائب مأمور القسم.

ثانيًا: تشكيل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة.

ثالثًا: إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيام النيابة العامة بالبدء في التحقيق بسماع أقوال شقيقه المجني عليه بحضور أعضاء النقابة ثم انتقال النقابة العامة لسماع أقوال الزميل المجني عليه بالمستشفى.

وأعلن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية أن حالة الزميل أصبحت مستقرة، وأن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من التحقيقات وتقديم المتهم إلى محاكمة جنائية عادلة.