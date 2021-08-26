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الأزهر يدين العمليات الإرهابية بمحيط مطار كابول ويعزي الشعب الأفغاني

10:58 م الخميس 26 أغسطس 2021
الأزهر يدين العمليات الإرهابية بمحيط مطار كابول ويعزي الشعب الأفغاني

الإمام الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أدان ألأزهر الشريف بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بالعاصمة الأفغانية، اليوم الخميس، وراح ضحيتهما عشرات القتلى والمصابين.

وأكد الأزهر في بيان له،الخميس، دعمه الكامل للشعب الأفغاني الشقيق في مصابه الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يرزق هذا الشعب المظلوم الأمن والأمان، وأن يمن عليه بالسكينة والاستقرار، وأن يجنب أفغانستان كل مكروه وسوء.

وقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغاني في ضحايا التفجيرين الإرهابيين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأزهر انفجار مطار كابول أفغانستان تفجيرات كابول

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