"صوت القاهرة": نسخّر إمكانياتنا للتعاون مع شركات الإنتاج بعمل عن "طلعت حرب"

كتب- مينا غالي:

أعلنت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، عن استعدادها تقديم كافة أوجه التعاون مع شركات الإنتاج في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصناع الدراما بضرورة تناول الموضوعات التي تُيقظ الوعي وتدفع بالشباب إلى الأمام من خلال نماذج القدوة وكذا مخاطبة الآخر واستيعاب الاختلاف درءًا للخلاف.

وأكدت "صوت القاهرة"، من واقع مسؤوليتها وتاريخها في الإنتاج الدرامي للتعاون مع شركات الإنتاج في ضوء استخدام إمكانيات الجميع خاصة وهي تمتلك نصوصًا تلبي طلب رئيس الجمهورية ومنها مسلسل (طلعت حرب)، وهو الشخصية التي لابد أن تُدرس للأجيال، لما لهذه الشخصية من سمات وإنجازات على أرض الواقع مازالت ملموسة ومازال آثارها حتى اليوم تنهل منه الأجيال.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن طلعت حرب لُقب بـ"أبو الاقتصاد المصري"، وهو بحق هذا الرجل، فكم من مشروع زرع نبتته ونحن حتى اليوم نحصد زرعه، وعلى سبيل المثال سيظل بنك مصر شاهدًا على رؤية مستقبلية طموحة، وكذا مصر للتأمين هذا الصرح الذي غطى الكثير من الحوادث التي كادت تصل إلى الكارثة دون أن يؤثر على اقتصاد الدولة.

وفي ضوء مشروعات الشباب كان مشروع القرش الذي تبناه طلعت حرب، نواة لمستقبل شباب أصبحوا رجال أعمال أضافوا للمجتمع المصري واقتصاده.

وأوضحت "صوت القاهرة"، أن كل هذا وأكثر مطروح بمسلسل، إلى جانب شخصيات أخرى مصاحبة لتلك المرحلة وجودا إلى جانب طلعت حرب منهم عمر لطفي الذي وضع نظام التعاونيات وما نتج عنه من بناء داخلي للمجتمع الاقتصادي المبني على الصناعة والزراعة، وإشارة واضحة لمحمد فريد ابن الطبقة الراقية الذي انتصر لبلده وآمن بوطنيته وصرف ماله لتحقيق هدف حبًا لبلده ومستقبل أبناءه وغيره من الخضياتا لتي أثرت في تاريخ مصر سياسيًا واقتصاديًا.

وتابعت الشركة: هذا العمل جدير جدا بالتناول في هذه المرحلة لما يحمل من نماذج طموحة مكافحة محبة لبلدها فاعلة لقراراتها بكل شرف ظهر أثره على المجتمع.

واختتمت الشركة: لذا نتمنى أن تتكاتف جهات الإنتاج وبالأخص بنك مصر وهو الابن الشرعي لطلعت حرب في خروج هذا المسلسل إلى النور، ولتمكين الدراما من الدور المنوطة به والمسؤولة عنه تجاه المجتمع، ولنكن أول من استجاب لنداء رئيس الجمهورية الذي يبذل كل ما يستطيع لإعادة بناء جمهوريتنا الجديدة.