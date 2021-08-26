"الصحة": أمراض ساعدت التطعيمات في تقليلها والقضاء عليها

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح الأمراض التي ساعدت التطعيمات في تقليلها والقضاء عليها.

وجاءت الأمراض على النحو التالي:

متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.

الحصبة والحصبة الألماني.

التهاب الكبد الفيروسي (ب).

شلل الأطفال.

الالتهابات السحائي.

السعال الديكي.

الدفتريا.

الجدري.

الدرن.

ملحوظة: الأمراض التي لم تسمع بها أو غير المألوفة تعني نجاح حملات التطعيم.