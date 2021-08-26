Masrawy logo white

"الصحة": أمراض ساعدت التطعيمات في تقليلها والقضاء عليها

08:35 م الخميس 26 أغسطس 2021
"الصحة": أمراض ساعدت التطعيمات في تقليلها والقضاء عليها

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح الأمراض التي ساعدت التطعيمات في تقليلها والقضاء عليها.

وجاءت الأمراض على النحو التالي:

متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.

الحصبة والحصبة الألماني.

التهاب الكبد الفيروسي (ب).

شلل الأطفال.

الالتهابات السحائي.

السعال الديكي.

الدفتريا.

الجدري.

الدرن.

4

ملحوظة: الأمراض التي لم تسمع بها أو غير المألوفة تعني نجاح حملات التطعيم.

التطعيمات المناعة وزارة الصحة حملات التطعيم

الخبر التالى:

تصل لـ39 في القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجومي مطار كابول الأفغاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا