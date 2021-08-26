"الصحة": أمراض ساعدت التطعيمات في تقليلها والقضاء عليها
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح الأمراض التي ساعدت التطعيمات في تقليلها والقضاء عليها.
وجاءت الأمراض على النحو التالي:
متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.
الحصبة والحصبة الألماني.
التهاب الكبد الفيروسي (ب).
شلل الأطفال.
الالتهابات السحائي.
السعال الديكي.
الدفتريا.
الجدري.
الدرن.
ملحوظة: الأمراض التي لم تسمع بها أو غير المألوفة تعني نجاح حملات التطعيم.
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