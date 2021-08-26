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بسبب الكورتيزون.. أستاذ باطنة: زيادة أعداد المصابين بالسكر نتيجة وباء كورونا

08:17 م الخميس 26 أغسطس 2021
بسبب الكورتيزون.. أستاذ باطنة: زيادة أعداد المصابين بالسكر نتيجة وباء كورونا

مؤتمر صحفي لإحدى شركات الأدوية


كتب- أحمد جمعة:

حذر الدكتور محمد خطاب، أستاذ أمراض الباطنة جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لأمراض السكر ودهنيات الدم، من تزايد أعداد المصابين بمرض السكر، ضمن تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وقال خطاب، في مؤتمر صحفي عقدته إحدى شركات الأدوية، اليوم الخميس: "من تداعيات الوباء الحالي أن تزداد أعداد مرضى السكر، نتيجة أن إعطاء الكورتيزون أصبح جزءا أساسيا من بروتوكولات علاج كورونا، وهو أحد المسببات لمرض السكري في الأساس".


وأوضح أن الإحصائيات شبه الرسمية تشير إلى أن عدد مرضى السكر في مصر لا يقل عن 10 ملايين مصاب، وقد يرتفع إلى 14 مليون في بعض الإحصائيات الأخرى.

وأشار خطاب إلى أن نصف مرضى السكر لا يعرفون بإصاباتهم بهذا المرض، وأحيانا لا تكون له أعراض تحذيرية بل مشاكل كبيرة ويجب الكشف المبكر عنه.

مرضى السكر وباء كورونا الكورتيزون محمد خطاب

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