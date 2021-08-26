​بعد إصلاح خط 1500مم.. "مياه القاهرة" تعلن عودة الخدمة لجميع مناطق عين شمس

(مصراوي):

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1500مم أسفل مترو أنفاق عين شمس القادم من محطة مياه مسطرد مرورًا بشارع 43 والمغذي لمناطق (عزبة شريف - وبعض مناطق عين شمس – وبعض مناطق مصر الجديدة).

أوضح في لبيان له، أنه يتم الآن متابعة الضغوط والمحطات بوصول المياه إلى جميع المناطق المتبقية التي يخدمها الخط والتأكد من وصول المياه جميع المواطنين.

وأشار إلى استمرار وجود فرق الطوارئ والورديات حتى التأكد من وصول المياه إلى جميع المواطنين وبحث اى شكاوى تصل إلى الخط الساخن 125.

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